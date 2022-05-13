Про це в інтерв'ю заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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Він переконаний, що більшість битв завершиться до кінця поточного року.

Перелом буде в другій половині серпня. До кінця цього року буде завершена велика частина активних бойових дій,

– сказав Буданов.

За його словами, Україна поверне всі окуповані Росією території, включаючи Донбас і Крим. Глава ГУР додав, що не здивований невдачами російської армії.

"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони складаються", – уточнив Буданов.

Які прогнози дають інші політики

У квітні США вважали, що російсько-українська війна може продовжитися до кінця цього року. Про це європейським союзникам сказав держсекретар Ентоні Блінкен. Журналісти CNN пишуть, що їм про це анонімно повідомили два європейські чиновники. Офіційні представники США та ЄС дедалі частіше говорять про те, що "короткострокового кінця конфлікту не видно".

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться тоді, коли Україна поверне своє. За його словами, будь-які переговори, зокрема й про мир, мають відбуватися шляхом діалогу, а не ультиматумів.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков підбив проміжні підсумки війни, яку Росія розпочала проти України. І попередив, що нас очікують надзвичайно складні тижні.

"Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора. Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили та забезпечить злам на користь України, мине час", – розповів Олексій Резніков.

Зверніть увагу! Але підготовка до довготривалої війни триває і в Україні. Олексій Резніков запевняє, що "було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України". В Міноборони орієнтуються на потребу забезпечення 1 мільйона людей, які долатимуть ворога.

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