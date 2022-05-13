Об этом в интервью заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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Он убежден, что большинство сражений завершится к концу этого года.

Перелом произойдет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий,

– сказал Буданов.

По его словам, Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым. Глава ГУР добавил, что не удивлен неудачами российской армии.

"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они складываются", – уточнил Буданов.

Какие прогнозы дают другие политики

В апреле США считали, что российско-украинская война может продлиться до конца этого года. Об этом европейским союзникам сказал госсекретарь Энтони Блинкен. Журналисты CNN пишут, что им об этом анонимно сообщили два европейских чиновника. Официальные представители США и ЕС все чаще говорят о том, что "краткосрочный конец конфликта не виден".

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война закончится, когда Украина вернет свое. По его словам, любые переговоры, в том числе и о мире, должны проходить путем диалога, а не ультиматумов.

В то же время министр обороны Алексей Резников подвел промежуточные итоги войны, которую Россия начала против Украины. И предупредил, что нас ждут очень сложные недели.

"Сколько их будет – точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора. Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время", – рассказал Алексей Резников.

Обратите внимание! Но подготовка к длительной войне продолжается и в Украине. Алексей Резников уверяет, что "были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины". В Минобороны ориентируются на необходимость обеспечения 1 миллиона человек, которые будут преодолевать врага.

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