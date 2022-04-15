Журналисты CNN пишут, что им об этом анонимно сообщили два европейских чиновника. Официальные представители США и ЕС все чаще говорят о том, что "краткосрочный конец конфликта не виден".

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Блинкен сказал, что обсудил со своими коллегами "беспокойство о том, что конфликт может затянуться". При этом он отметил, что все его обязательства вращаются вокруг того, чтобы остановить войну как можно быстрее.

Когда закончится война, предугадать трудно

Многие официальные лица, которые общались с журналистами, подчеркнули, что трудно точно предсказать продолжительность войны России против Украины.

Официальные представители США и ЕС не верят, что Путин пойдет на переговоры

Нет никаких признаков того, что окончательные цели Путина изменились. Официальные представители США и ЕС понимают, что едва ли агрессор будет вести дипломатические переговоры, если не столкнется с поражением.

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