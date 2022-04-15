Журналісти CNN пишуть, що їм про це анонімно повідомили два європейські чиновники. Офіційні представники США та ЄС дедалі частіше говорять про те, що "короткострокового кінця конфлікту не видно".

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Блінкен сказав, що обговорив зі своїми колегами "занепокоєння тим, що конфлікт може затягнутися". При цьому він зауважив, що всі його зобов'язання наразі обертаються навколо того, щоб зупинити війну якнайшвидше.

Коли закінчиться війна передбачити важко

Багато хто з офіційних осіб, які спілкувались з журналістами, підкреслили, що важко точно передбачити тривалість війни Росії проти України.

Офіційні представники США та ЄС не вірять, що Путін піде на переговори

Немає жодних ознак того, що остаточні цілі Путіна змінилися. Офіційні представники США та ЄС розуміють, що навряд агресор вестиме дипломатичні переговори, якщо не зіткнеться з поразкою.

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