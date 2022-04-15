На протяжении последних 4 – 5 дней Россия развернула пропагандистскую кампанию (в частности, в белорусских СМИ), что Вооруженные Силы Украины якобы готовятся к нападению в направлении Беларуси, Воронежской области и Крыма. Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат Федор Вениславский.

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По его словам, такая риторика – составляющие гибридной информационной войны. Чтобы побудить граждан России к более активному участию в боевых действиях и формированию новых резервов, оккупантам необходимо демонстрировать и реальную угрозу, и определенные свои успехи.

В России провалилась мобилизация

Вениславский объяснил, кампания по мобилизации с привлечением наемников к войне в Украине фактически провалились:

военнослужащие, у которых контракты в России, массово отказываются воевать;

подразделения, которые понесли потери на Киевском, Черниговском или Житомирском направлениях, имеют очень слабую моральную готовность воевать. Ведь понимают, что их ждет в дальнейшем.

У России мало возможностей и шансов сформировать резервы, которые помогли бы достичь промежуточных целей.

Чтобы побудить граждан и предоставить юридическую возможность для полноценной мобилизации, им необходимо объявить войну,

– отметил Вениславский.

Он прогнозирует – если Россия не сможет продемонстрировать свои победы в течение ближайшей недели – двух, вероятность, что она объявит войну и организует полномасштабную открытую мобилизацию, достаточно велика.

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