9 травня в Україні сприймали як певну "точку" у війні, яку розпочала Росія. Знаючи зацикленість окупантів на "сакральних датах", в цей день можна було б очкувати на якісь провокації. Але росіяни здійснили те, що робили й до цього – ракетний обстріл мирного населення.

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Міністр оборони Олексій Резніков підбив підсумки 78 днів війни. За цей час чимало змінилося – як на полі бою, там і міжнародній арені. Змінилася й Україна.

Стратегічна поразка Росії

Олексій Резніков відзначає, що росіяни починали війну проти України з думками про те, щоб "за три дні взяти Київ". Але українці дали їм відсіч.

План довелося коригувати. І наступним періодом стала "перемога до 9 травня". І тут вже планувалося захоплення Півдня та Сходу України. Та й тут теж ворог зазнав невдачі.

Завдяки масовому героїзму наших воїнів, згуртованості українців, міжнародній підтримці, Україна вистояла. Захисники Маріуполя – морська піхота, гвардійці, зокрема, з полку "Азов", Маріупольський батальйон ТрО, прикордонники, поліцейські, розвідники, бійці Служби безпеки – виграли для нас час і зберегли багато життів,

– відзначив Олексій Резніков.

Жителі інших міст теж чинили чималий опір ворогу. Тож не дивно, що в Україні запроваджують звання міста Героїв.

"Таким чином, до 9 травня росія отримала стратегічну поразку – не змогла знищити українську Державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток. Ми змусили її знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня", – наголосив міністр оборони.

Тепер же Україна входить в нову фазу війни. І вона буде довготривалою.

"На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора. Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили та забезпечить злам на користь України, мине час", – розповів Олексій Резніков.

Західна підтримка та санкції проти Росії

Міністр оборони відзначив і ту підтримку, яку Україні надає Захід. Хоча добитися її теж було складно. Адже Україна просила про важке озброєння – авіацію, артилерію, танки та бронетехніку західних зразків. Вони значно ефективніші за радянське озброєння.

Таке "переконання" західних партнерів тривало кожен день. І таки дало результат. Україна вже отримала американські гаубиці М777 калібру 155 міліметрів. І вони вже на фронті, де допомагають знищувати окупантів.

Окремо Олексій Резніков відзначив і зустрічі міністрів оборони понад 40 країн на базі Рамштайн в Німеччині.

Вільний світ, який був шокований звірствами російських окупантів на нашій землі, визначив нову спільну ціль: не зупинити, а перемогти кремль. Це повністю відповідає нашим прагненням, адже наша мета – відновити суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах,

– наголосив Олексій Резніков

Також в США було підписано закон про ленд-ліз. А на Росію накладають все нові та нові санкції.

"Зростання тиску санкцій на росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України", – переконаний очільник Міноборони.

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Як Україна готується до довготривалої війни

Але підготовка до довготривалої війни триває і в Україні. Олексій Резніков запевняє, що "було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України". В Міноборони орієнтуються на потребу забезпечення 1 мільйона людей, які долатимуть ворога.

"У рамках курсу, який визначив Уряд, ми робимо акцент на стимулювання українських виробників. Наші виробники, які забезпечують необхідну якість бронежилетів, шоломів, форменого одягу, взуття тощо вже завантажені замовленнями до кінця року, є чіткий графік постачання", – заявив Олексій Резніков.

Але він також відзначив і волонтерів. Саме завдяки їм в перші тижні війни "закривали гострі проблемні питання". Наприкінці квітня кожен другий бронежилет був доставлений українським захисникам саме волонтерами.

Відтак зараз триває "стратегічний злам на користь України". Однак цей процес не миттєвий, і триватиме певний час. Але в довгостроковій перспективі поразка Росії є неминучою.