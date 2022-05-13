9 мая в Украине воспринимали как определенную "точку" в войне, которую начала Россия. Зная зацикленность оккупантов на "сакральных датах", в этот день можно было бы ожидать провокации. Но россияне совершили то, что делали и до этого – ракетные обстрелы мирного населения.

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Министр обороны Алексей Резников подвел итоги 78 дней войны. За это время многое изменилось – как на поле боя, там и международной арене. Поменялась и Украина.

Стратегическое поражение России

Алексей Резников отмечает, что россияне начинали войну против Украины с мыслями о том, чтобы "за три дня взять Киев". Но украинцы дали им отпор.

План пришлось корректировать. И следующим периодом стала победа до 9 мая. И здесь уже планировался захват Юга и Востока Украины. Да и здесь тоже враг потерпел неудачу.

Благодаря массовому героизму наших воинов, сплоченности украинцев, международной поддержке Украина выстояла. Защитники Мариуполя – морская пехота, гвардейцы, в частности, из полка "Азов", Мариупольский батальон ТрО, пограничники, полицейские, разведчики, бойцы Службы безопасности – выиграли для нас время и сохранили много жизней.

– отметил Алексей Резников.

Жители других городов тоже оказывали немалое сопротивление врагу. Неудивительно, что в Украине вводят звание города Героев.

"Таким образом, до 9 мая россия получила стратегическое поражение – не смогла уничтожить украинское Государство путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток. Мы заставили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня", – подчеркнул министр обороны.

Теперь же Украина входит в новую фазу войны. И она будет долговременной.

"Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора. Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время", – рассказал Алексей Резников.

Западная поддержка и санкции против России

Министр обороны отметил и ту поддержку, которую Украине оказывает Запад. Хотя добиться ее тоже было сложно. Ведь Украина просила о тяжелом вооружении – авиации, артиллерии, танках и бронетехнике западных образцов. Они значительно эффективнее советского вооружения.

Такое "убеждение" западных партнеров продолжалось каждый день. И все-таки дало результат. Украина уже получила американские гаубицы М777 калибра 155 миллиметров. И они уже на фронте, где помогают уничтожать оккупантов.

Отдельно Алексей Резников отметил и встречи министров обороны более 40 стран на базе Рамштайна в Германии.

Свободный мир, шокированный зверствами русских оккупантов на нашей земле, определил новую общую цель: не остановить, а победить кремль. Это полностью отвечает нашим стремлениям, ведь наша цель – восстановить суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

– подчеркнул Алексей Резников

Также в США был подписан закон о ленд-лизе. А на Россию налагаются все новые и новые санкции.

"Рост давления санкций на россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых кремль окончательно потеряет шансы добиться хоть какого-то успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины", – убежден глава Минобороны.

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Как Украина готовится к долговременной войне

Но подготовка к длительной войне продолжается и в Украине. Алексей Резников уверяет, что "были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины". В Минобороны ориентируются на необходимость обеспечения 1 миллиона человек, которые будут преодолевать врага.

"В рамках курса, который определило Правительство, мы делаем акцент на стимулирование украинских производителей. Наши производители, обеспечивающие необходимое качество бронежилетов, шлемов, форменной одежды, обуви и т.п. уже загружены заказами до конца года, есть четкий график поставок", – заявил Алексей Резников.

Но он также отметил и волонтеров. Именно благодаря им в первые недели войны "закрывали острые проблемные вопросы". В конце апреля каждый второй бронежилет был доставлен украинским защитникам именно волонтерами.

Следовательно, сейчас продолжается "стратегический излом в пользу Украины". Однако этот процесс не мгновенный, и продлится определенное время. Но в долгосрочной перспективе поражение России неизбежно.