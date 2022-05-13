В перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України, коли стало зрозуміло, що ніхто не буде зустрічати російських окупантів "з розпростертими обіймами", росіяни вдалися до прицільного удару по мирному населенню.

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Саме тоді вони почали завдавати ракетні удари по містах. Одне з таких міст – Харків. І били вони, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-30 "Смерч" з касетними боєприпасами. Один такий снаряд випускає 72 боєприпаси на площу розміром з футбольне поле.

Для прикладу, лише по одному Харкову 27 та 28 лютого було здійснено 11 ракетних обстрілів з РСЗВ "Смерч".

Важливо! Касетні бомби заборонені міжнародною угодою — Конвенцією про касетні боєприпаси 2010 року. Вона забороняє використання, передачу, виробництво та накопичення такої зброї. У договорі посилається на те, що багато боєприпасів не вибухають при ударі, залишаючись небезпечним в полях і міських районах, відтак можуть вбити або покалічити людей. Серед країн, які не підписали договір – Росія.

Журналістам вдалося встановити, що обстріли по Харкову здійснили окупанти з 79-ої гвардійської реактивної артилерійської бригади. Вона перебуває у прямому підпорядкуванню керівника Західного військового округу. Керує ним генерал-полковник Олександр Журавльов.

Експерти зазначають, що використання касетних боєприпасів вимагає його особистого схвалення. Саме він віддає наказ про їх використання. Тож саме Журавльов відповідальний за обстріли мирного населення України "Смерчем". І за це на нього має очікувати покарання, як військового злочинця.

"Позасудові вбивства та бомбардування цивільного населення, які не є ані військовою необхідністю, ані пропорційними загрозі, з якою вони стикаються, суперечать Женевським конвенціям. І виходячи зі стандарту відповідальності командування Женевськими конвенціями, генерал Журавльов є винним, як і будь-хто інший у його ланцюзі командування", – розповів співробітник Інституту зовнішньої політики Філіп Василевський.

Жорстокий сирійський досвід

Журавльов не вперше використовує касетні боєприпаси проти мирного населення. Саме за це його і "цінують" на Росії, давши керувати одним з п'яти військових округів.

З Журавльовим пов'язаний один з найбільш жорстоких періодів війни в Сирії. Його тричі відправляли на війну в Сирію. Під час "другого заходу" він вперше став керівником російських військ у Сирії в липні 2016 року. Саме перед цим росіяни намагалися захопити східну частину Алеппо, де перебували опозиційні до сирійського диктатора повстанці.

Під час керівництва Журавльова росіяни значно збільшили використання касетних боєприпасів під час обстрілів Алеппо. Лише в період з 10 вересня до 10 жовтня 2016 року росіяни 137 разів використали такі боєприпаси.

Це дало результат – у грудні повстанці капітулювали.

Сирійсько-американський хірург-ортопед доктор Самер Аттар якраз в цей час допомагав пораненим в Алеппо, коли місто оточили російські військові та нещадно обстрілювали його касетними боєприпасами. З початку війни Росії проти України, він допомагає пораненим в Україні. І вказує на схожість ран, які він бачив в Сирії у 2016 році, та тих, що отримують українці у 2022 році.

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Російська "похвала"

Такі "досягнення" Журавльова, навіть внаслідок численних жертв серед мирного населення, знайшли схвалення у Кремлі. Там його нагородили найвищою військовою нагородою.



Журавльов отримав подяку від російського диктатора Володимира Путіна за війну в Сирії / Фото CNN

Після цього Журавльов став заступником керівника російського генштабу, керував східний військовим округом, знову був відправлений до Сирії. З листопада 2018 року керує західний військовим округом.

Його заступником є генерал Олексій Завізіон, який ще з 2015 року очолював російські війська у війні на Донбасі. У 2017 році Україна висунула йому звинувачення у військових злочинах. Його звинувачують в обстрілі мирних мешканців реактивними системами залпового вогню.