Потрібно не дозволити Росії стабілізуватись на цих позиціях. Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст та засновник Цензор.Нет Юрій Бутусов.
Увага Миттєвого маршу на Київ вже ніколи не вдасться повторити, – Бутусов
Оскільки для нас це вкрай невигідно. А також може дуже дорого коштувати.
Це все означає, що війна може затягнутись на роки,
– пояснив він.
Тому, як він зазначив, для усіх нас зараз дуже важливо звільнити Маріуполь та південь України. У нас є достатньо зброї.
"Для ефективного наступу потрібна не лише зброя, а й чітке планування. Для якісного планування у нас зараз достатньо зброї", – наголосив Бутусов.
Війна може затягнутись на роки, – Бутусов: дивіться відео