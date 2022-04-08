Захопити Київ не вдасться

Очевидно, що загарбники бомбитимуть усю Україну. Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст Юрій Бутусов.

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За його словами, окупанти завдаватимуть ударів по всій території України як ракетами, так і авіацією. Однак українська протиповітряна оборона навчила діяти дуже обережно.

Тому, я думаю, що наземного наступу на Київ не буде. Особливої після тої великої поразки і проведеної мобілізації, вже такого бліцкригу і миттєвого маршу на Київ вже повторити не вдасться ніколи,

– сказав Бутусов.

І додав, що Росія це розуміє і зараз від стратегії "знищити усю Україну", вони перейдуть до стратегії "відрізати життєво важливі великі регіони".

Головна мета Путіна зараз

Як наголосив журналіст, зараз Путін буде намагатися завдати більш потужних ударів, пробитися та покращити становище, щоб захопити деякі міста на Донбасі.

Також пробуватиме штурмом захопити Маріуполь. А потім говоритиме, що нібито готовий до перемовин та до припинення вогню.

"Зараз це їхня мета. Тому стратегія в них така, щоб відрізати від України стратегічно важливі області", – пояснив Бутусов.

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