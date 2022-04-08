За даними джерел 24 каналу у розвідці, у командуванні Росії зрозуміли, що здійснили помилку. Полягає вона, на думку очільників міноборони РФ, не у масових стратах заради задоволення та терору, а в тому, що загарбники залишили після себе купу тіл.

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Командування армій, які беруть участь у бойових діях в Україні, цілком підтримує позицію "вбити всіх укропів", а також заохочує свій особовий склад до вчинення військових злочинів. Ба більше, генерали віддали солдатам відповідний наказ.

Москва хоче, аби на Донбасі було гірше, ніж у Бучі

Очільники Росії цілком задоволені діями своїх катів на Київщині. Крім того, вони цілком розуміють, що подібні ж військові злочини окупанти вчиняють на будь-якій території, яка хоча б на якийсь час опиняється під контролем росіян.

Кількість вбивств, випадків мародерства та зґвалтувань може залежати від тактичних та стратегічних планів військово-політичної верхівки Росії.

У Бучі загарбники фактично вчиняли акти помсти, зганяли зло та ненависть на українців, але не мали ніякого часу, аби хоча б якось приховати свої злочини. Натомість у Херсоні, Енергодарі, Мелітополі та інших містах, на щастя, росіяни лютують не так сильно. Це пояснюється тим, що вони мають плани залишитися на цій території.

Вільні міста Донбасу при цьому очікує зовсім інша ситуація. Насправді всі частини Донеччини та Луганщини зовсім не потрібні Путіну. Тому їх можуть нищити так само, як і Маріуполь.

Наказали не залишати свідків та спалювати тіла

За даними розвідки, у Кремлі визнали, що розголос про Бучанську різанину заважає Росії впроваджувати свої геополітичні наративи. Через це генерали отримали наказ слідкувати за тим, щоб в українських та міжнародних ЗМІ з'являлося якомога менше повідомлень про дії загарбників щодо цивільних осіб. Для цього особовому складу армії РФ донесли чітку позицію керівництва – вбивати всіх свідків, а також вивозити їх тіла.

Для цього на Донбас звозять мобільні крематорії – аби спалювати вбитих загарбниками. Для цього росіяни збираються за будь-яку ціну більше не відступати від знищених та захоплених ними міст. Принаймні до повної зачистки та знищення доказів причетності військ РФ до жахливих злочинів.

Крім того, саме для збільшення можливої кількості жертв серед українців 7 квітня ворог обстріляв евакуаційні поїзди на Луганщині. Бо росіянам потрібно вбити більше українців, знищити людей авіацією та артилерією, створити гуманітарну катастрофу та створити тиск на українську владу на перемовинах. Але при цьому Москва боїться, що у якомусь місті знайдуть докази неймовірно холоднокровних страт ні в чому не повинних людей.