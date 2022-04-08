Захватить Киев не удастся

Очевидно, что захватчики будут бомбить всю Украину. Об этом в эфире сказал журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, оккупанты будут наносить удары по всей территории Украины, как ракетами, так и авиацией. Однако украинская противовоздушная оборона научила действовать очень осторожно.

Поэтому я думаю, что наземного наступления на Киев не будет. Особенно после того большого поражения и проведенной мобилизации уже такого блицкрига и мгновенного марша на Киев повторить не удастся никогда,

– сказал Бутусов.

И добавил, что Россия это понимает, и сейчас от стратегии уничтожить всю Украину они перейдут к стратегии отрезать жизненно важные крупные регионы.

Главная цель Путина сейчас

Как отметил журналист, сейчас Путин будет пытаться нанести более мощные удары, пробиться и улучшить положение, чтобы захватить некоторые города на Донбассе.

Также будет пробовать штурмом захватить Мариуполь. А потом будет говорить, что якобы готов к переговорам и прекращению огня.

"Сейчас это их цель. Поэтому стратегия у них такова, чтобы отрезать от Украины стратегически важные области", – объяснил Бутусов.

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