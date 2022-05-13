Західні ЗМІ повідомили, що один з бізнесменів таємно записав розмову з російським олігархом, який наближений до Путіна. Начебто розмова відбулась ще в березні, а російський олігарх входить у ТОП-20 списку Forbes.

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Смертельна хвороба Путіна

Чутки про поганий стан здоров'я російського диктатора ще більш загострились після параду на 9 травня у Москві. Річ у тім, що під час "побєдобєсія" він виглядав кволо та невпевнено, а ще сидів, накинувши на ноги плед.

Російський олігарх в розмові нібито сказав, що Путін серйозно хворий на рак крові. За його словами, Путін збожеволів від свого вторгнення в Україну.

Щоб спростувати такі чутки, офіційний Кремль каже, що путін здоровий. Але його суворі обмеження під час пандемії та довгі столи з іншими політичними лідерами можуть свідчити про інше.

Путін зруйнував економіку

Також західні ЗМІ повідомили, що нібито російський олігарх у своїй розмові жаліється на те, що дії Путіна призвели до негативних економічних наслідків. Мовляв, той абсолютно зруйнував економіки України та Росії і ще й інших держав.

Проблема в його голові. ... Один божевільний хлопець може перевернути світ з ніг на голову,

– нібито сказав олігарх.

При цьому він зізнався, що зневажає дії Путіна і сподівається, що його повалять.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв також розповідав про хворобу Путіна. У його розпорядженні теж опинився запис розмови російського олігарха про це. Той нібито казав, що смерть Путіна буде краще для світу в найближчі місяці, ніж продовження цієї війни.

Санкції проти Путіна та розмова з Шольцем

Через дії російського диктатора в Україні, цивілізований світ намагається покарати його санкціями. Тепер б'ють все болючіше і навіть по найближчому оточенню Путіна. Мовиться про його ймовірну коханку Аліну Кабаєву. Санкції проти неї ввела Велика Британія.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що провів розмову з диктатором. Він закликав його припинити вогонь в Україні. Також той намагався переконати Путіна, що в нашій державі немає нацистів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що, розв'язавши повномасштабну війну, Путін ставить хрест на російській мові в Україні. Багато хто відмовляється нею спілкуватися. Саме так званий захист російськомовних в Україні був однією з мотивацій для нападу.

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