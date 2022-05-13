Президент зазначив, що деякі люди спокійно із цим жили, але 24 лютого все змінилося. Про це глава держави повідомив у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

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Він (Путін – 24 канал) своїми кроками відвертає від російської мови, культури та історії,

– сказав Володимир Зеленський.

"Обслуговувати не хочуть у магазинах людину, тому що вона з Росії. Ось що він робить. Зберегти лице не вийде", – продовжив український лідер.

Росія використовує мову як інструмент війни

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вказав, якщо подивитись, з одного боку, на програмні статті про так звану "денацифікацію", а з іншого – про геноцид українського народу, то це додаткове підтвердження того, що триває боротьба проти української мови.

Росія використовує мову, як інструмент у війні,

– підкреслив омбудсмен.

Він поінформував, що вже активно збирають матеріали, які пов'язані із лінгвоцидом, тобто дискримінацією громадян України за мовною ознакою. Насамперед такі злочини стосуються:

здобувачів освіти;

педагогічних працівників;

сфери культури;

сфери загальної інформації тощо.

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Зірки переходять на українську мову

Сергій Ребров розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії почав розмовляти українською мовою. Спортсмен пояснив, що йому бридко говорити мовою окупанта та закликав інших переходити на українську.

Шоумен Андрій Бєдняков зазначив, що військові події та багато інших факторів вплинули на те, аби повністю перейти у побуті на українську мову.

Про перехід на українську нещодавно розповідав Володимир Дантес. На тлі російської агресії він теж припинив розмовляти мовою ворога та закликає до цього усіх своїх прихильників.

Зверніть увагу! Один із лідерів збірної України Роман Яремчук наголосив, що у країні повинна бути лише одна мова – українська.

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