Про це розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі 24 каналу.
До теми Погрожують відрахуванням: у Мелітополі студентів змушують навчатися російською
Він каже, що частина українців, яка спілкувалася вдома виключно російською мовою або і російською, і українською, тепер хоче перейти лише на українську мову.
Антипович каже, що зараз відбувається зміщення тих, хто спілкувався російською мовою в категорію тих, хто спілкується чи збирається спілкуватися українською мовою.
Близько третини російськомовного населення говорить, що збирається у найближчий час перейти на українську мову. А ще більше тих, хто раніше спілкувався у побуті двома мовами, переходить на українську мову зараз. Таких роблять 2/3,
– наголосив він.
Директор соціологічної групи "Рейтинг" запевнив, що цей процес йде і тут тиснути не потрібно, бо це може створити певний спротив.
"Нехай люди розуміють, вчаться, пробують. Нехай це йде своїм темпом, і нічого російського тут немає бути", – наголосив Антипович.
За його словами, найбільше видно по соцмережах, що люди починають переходити на українську мову.
Олексій Антипович про думки людей під час війни та перехід на українську:
До слова, за час війни Росії з Україною чимало громадян зрозуміли, якою є РФ. Саме тому деякі знаменитості категорично відмовилися розмовляти мовою окупанта, яка була для них рідною все життя. Хто з зірок перейшов на українську – читайте у статті.