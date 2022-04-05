Місто Мелітополь окупанти вважають своєю неформальною "столицею" на Запоріжжі. Про це в прямому ефірі 24 каналу розказав наш кореспондент, який перебуває у Запоріжжі.

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На базі одного з технікумів самопроголошене керівництво навчального закладу закликало студентів переходити на російську мову навчання. Згодом студентам почали погрожувати студентам відрахуванням.

Думаю, це невелика проблема. Як зараз відрахують, так потім і зарахують. Ці пропагандистські "штучки" – зламалися,

– зазначив журналіст 24 каналу.

Він нагадав, що декілька днів тому окупанти викрали декількох директорів шкіл, які не погодились розпочинати навчальний процес за ворожою програмою. Їх висадили за 20 – 30 кілометрів у полі, аби вони пішки вертались у Мелітополь.

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