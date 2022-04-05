Город Мелитополь оккупанты считают своей неформальной "столицей" в Запорожье. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал наш корреспондент, который находится в Запорожье.

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На базе одного из техникумов самопровозглашенное руководство учебного заведения призвало студентов переходить на русский язык обучения. Затем студентам стали угрожать студентам отчислением.

Думаю, это маленькая неувязка. Как сейчас отчислят, так потом и зачислят. Эти пропагандистские "штучки" – сломались,

– отметил журналист 24 канала.

Он напомнил, что несколько дней назад оккупанты похитили нескольких директоров школ, которые не согласились начинать учебный процесс по враждебной программе. Их высадили в 20 – 30 километрах в поле, чтобы они пешком возвращались в Мелитополь.