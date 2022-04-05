Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Энергоатома. В сообщении отметили, что украинские атомщики не согласны работать с рупорами Кремля.

Отметьте В наше время не казнят, но все скабеевы и другие мудозвоны закончат за решеткой, – Зеленский

Пропагандисты не могут получить комментарий

Пока эти работники медиа, которые выдают себя за журналистов, пытаются снимать сюжеты для своего телевидения. При этом они требуют, чтобы им врали.

Собираются снимать для росТВ видео с якобы спокойным и безопасным рабочим процессом. Каратели требуют от наших атомщиков предоставлять для русских журналистов комментарии о счастливой жизни под оккупацией,

– отметили в сообщении Энергоатома.

Однако они сразу объяснили, как отказывают информационным сливным бачкам. Оказалось, что украинцы на АЭС просто указывают на путь российского военного корабля.

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