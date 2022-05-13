Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. На його думку, шостий пакет санкцій проти держави-терористки буде обрізаний.

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У Європі – політика подвійних стандартів, – Антонюк

Політолог акцентував, що блокування нафтового ембарго, щодо якого досі тривають дискусії – це допомога Росії обійти санкції.

За його словами, наразі необхідно звертати увагу міжнародної спільноти на позиції країн Європи, які фактично ведуть політику подвійних стандартів.

"Ми повинні використовувати кожен комунікаційний майданчик, щоб називати речі своїми іменами. Навіть після нашої перемоги, якщо Угорщина буде продовжувати далі таку політику. Це стосується й Німеччини та Франції, які зараз починають знову підігрувати Путіну", – сказав Антонюк.

"Помічники" путінського режиму

Ще 9 травня Еммануель Макрон у Європарламенті зазначив, що Україні може знадобитися тривалий час для вступу до ЄС і запропонував створити "новий формат співпраці". Така ініціатива може бути спробою схилити Україну до альтернативи членства у Євросоюзі.

"Таке сповідування політики подвійних стандартів взагалі заперечує поняття тих демократичних стандартів, про які ми з вами мріяли, в які ми самі повірили та на яких спекулював політичний естеблішмент Західної Європи", – зазначив політолог.

Коли сьогодні ми чуємо від Макрона чи Шольца подібні заяви – треба їх ставити чітко на місце,

– вважає Олександр Антонюк.

Він додав, що коли деякі країни знову починають підігрувати Путіну, то вони опосередковано стають "помічниками" цього режиму, толеруванням якого й допустили геноцид народу однієї із найбільших країн, яка є на карті Європи.

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"Відсутність реакції по Придністров'ю, Осетії, Чеченській війні, відсутність адекватної реакції щодо окупації Криму і сьогоднішні заяви – значить вас влаштовує такий порядок. Тобто це політика подвійних стандартів і їх треба за це жорстко критикувати", – вважає політолог.

Заяви ЄС щодо Росії та України: останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон пропонував президенту Володимиру Зеленському поступки щодо суверенітету. Все аби досягти успіху у посередництві між Україною та Росією. Відповідну пропозицію український лідер, звісно, відхилив.

Позиція Угорщини щодо російської терористичного режиму – незмінна й у питанні санкцій. Глава МЗС країни Петер Сійярто заявив, що Угорщина готова підтримати ембарго на російську нафту лише у тому разі, якщо воно стосуватиметься лише морської. Від повного ембарго – відмовляється.

Водночас у Німеччині заявили, що наразі не можуть дозволити собі ввести повне ембарго російського газу.

Олександр Антонюк про позицію країн Європи: дивіться відео