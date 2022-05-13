Об этом 24 канала рассказал политолог Александр Антонюк. По его мнению, шестой пакет санкций против государства-террориста будет обрезан.

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В Европе – политика двойных стандартов, – Антонюк

Политолог акцентировал, что блокировка нефтяного эмбарго, по которому до сих пор продолжаются дискуссии – это помощь России обойти санкции.

По его словам, необходимо обращать внимание международного сообщества на позиции стран Европы, которые фактически ведут политику двойных стандартов.

"Мы должны использовать каждую коммуникационную площадку, чтобы называть вещи своими именами. Даже после нашей победы, если Венгрия будет продолжать такую политику. Это касается и Германии и Франции, которые сейчас начинают снова подыгрывать Путину", – сказал Антонюк.

"Помощники" путинского режима

Еще 9 мая Эммануэль Макрон в Европарламенте отметил, что Украине может потребоваться длительное время для вступления в ЕС и предложил создать новый формат сотрудничества. Такая инициатива может стать попыткой склонить Украину к альтернативе членства в Евросоюзе.

"Такое исповедование политики двойных стандартов вообще отрицает понятие тех демократических стандартов, о которых мы с вами мечтали, в которые мы сами поверили и на которых спекулировал политический эстеблишмент Западной Европы", – отметил политолог.

Когда сегодня мы слышим от Макрона или Шольца подобные заявления – нужно их ставить четко на место,

– считает Александр Антонюк.

Он добавил, что когда некоторые страны снова начинают подыгрывать Путину, то они косвенно становятся "помощниками" этого режима, толерантностью которого и допустили геноцид народа одной из крупнейших стран, находящихся на карте Европы.

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"Отсутствие реакции по Приднестровью, Осетии, Чеченской войне, отсутствие адекватной реакции по оккупации Крыма и сегодняшние заявления – значит вас устраивает такой порядок. То есть это политика двойных стандартов и их нужно за это жестко критиковать", – считает политолог.

Заявления ЕС по России и Украине: последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал президенту Владимиру Зеленскому уступки по суверенитету. Все, чтобы добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией. Соответствующее предложение украинский лидер, конечно, отклонил.

Позиция Венгрии по отношению к российскому террористическому режиму – неизменна и в вопросе санкций. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова поддержать эмбарго на российскую нефть только в том случае, если она будет касаться только морской. От полного эмбарго – отказывается.

В то же время в Германии заявили, что пока не могут позволить себе ввести полное эмбарго российского газа.

Александр Антонюк о позиции стран Европы: смотрите видео