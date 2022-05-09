В частности, недавно переизбранный французский лидер предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в Союз наше государство. О такой инициативе Макрон объявил на заседании Европарламента в Страсбурге 9 мая, сообщает 24 канал.

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Макрон об ускорении вступления Украины в Евросоюз

Эммануэль Макрон в своем выступлении призвал создать "новую организацию европейского политического сообщества". По его словам, такая организация смогла бы приветствовать в своих рядах Украину.

Украина, благодаря своей борьбе и мужеству, уже является ключевым членом нашего союза,

– подчеркнул президент Франции.

Вместе с тем Макрон отметил, что процесс вступления в Евросоюз, по нынешним нормам, обычно длится годами, иногда – десятилетиями. Поэтому президент Франции призвал европейское сообщество к масштабным реформам и обновлению правил.

Будем честны, Евросоюз, в краткосрочной перспективе, не может быть единственным средством структурирования европейского континента. Нам необходимо реформирование – это очевидно,

– добавил Макрон.

Последние новости Макрон – Украина

30 апреля Эммануэль Макрон позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Лидеры стран обсудили пути дальнейшего сотрудничества против российской агрессии. В частности, речь шла об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в Евросоюзе и расследовании российских военных преступлений, совершенных на территории нашего государства.

После этого, 3 мая, избранный на второй срок президент Франции позвонил Путину – разговор длился два часа. Ранее Макрон часто созванивался с президентом страны-агрессора, однако этот разговор стал первым с тех пор, как мир узнал о зверствах российских военных в Киевской области, в частности в Буче.

5 мая Франция увеличила общую помощь Украине до 2 миллиардов долларов. Об этом Макрон заявил в видеообращении в ходе международной донорской конференции в Варшаве.

Во время своей инаугурации 7 мая, после переизбрания на второй срок президентства, Макрон вспомнил о войне России против Украины. Он заявил, что Франция продолжит поддерживать Украину и пообещал помочь в победе демократии.

Обратите внимание – из-за российской агрессии более 2 миллионов детей покинули Украину