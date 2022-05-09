Британия будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно, – Джонсон

Об этом премьер-министр Великобритании сказал в обращении по случаю победы над нацизмом во Второй мировой войне. В социальных сетях Джонсон появился с роликом об Украине.

Кстати Это проблеск отчаяния, – в Лондоне отреагировали на речь Путина и обвинения в сторону НАТО

Он выразил поддержку украинцам, которые храбро противостоят российской агрессии и ни о чем не просят "кроме мира и свободы на своей земле".

Джонсон подчеркнул, что другие страны также разделяют ценности украинцев и совместную борьбу Украины против путинского режима.

Британский премьер обратил внимание, что Украина уже 75-й день противостоит агрессии России. В частности, как отметил Джонсон, украинцы отразили нападение на Киев и разрушили план Владимира Путина.

Глава британского правительства заявил, что украинцы продемонстрировали всему миру, что ничто не может преодолеть народ, решивший быть свободным.

Видео обращения Бориса Джонсона

Джонсон заявил, что Великобритания будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно. Он напомнил, что Великобритания помогает Украине, предоставляя оружие.

Более того, по его словам, после войны Великобритания поможет отстроить Украину и защититься от вероятных агрессий в будущем.

Я никогда не был так уверен, что Украина победит. Украина будет свободна, и суверенная Украина воскреснет снова,

– сказал Джонсон.

Британия предоставит поддержку Украине

Британское правительство приняло решение предоставить Украине помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов. Это вдвое превышает предыдущие обещания Бориса Джонсона.

Также Великобритания объявила новый пакет санкций против Москвы .

Новые санкции приведут к тому, что общая стоимость товаров, подвергшихся полным или частичным импортно-экспортным ограничениям после 24 февраля, превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов.

Кроме того, санкции коснутся и Беларуси, с территории которой Россия бомбит украинские города.