Великобритания обещала оказать Украине мощную военную помощь. Наши друзья не только сдержали слово, но и превзошли все ожидания.

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Военная помощь от Великобритании

Британский премьер Борис Джонсон стал большим другом Украины после нападения России на наше государство. Британия уже предоставила нам противотанковые ракеты, системы ПВО и другое оружие, но останавливаться на этом не собирается.

Британское правительство приняло решение предоставить Украине помощь на сумму 1,6 миллиарда евро, что вдвое превышает его предыдущие обещания и обязательства. Сам Джонсон заявил, что Россия угрожает безопасности всей Европы, поэтому помощь Украине в борьбе с оккупантами должна стать приоритетной задачей для всех.

Глава британского МИД Элизабет Трасс подчеркнула, что россияне совершают преступления, которые все пытались оставить в истории. Россия нарушила соглашение, которое было заключено всеми странами на пути к миру и процветанию, поэтому должна понести строгую ответственность. Кроме того, появляются все новые и новые доказательства издевательств русских солдат над мирным украинским населением.

В этот темный час для всех нас моральный и стратегический императив непреклонно поддерживает Украину. Мы не можем позволить тщеславию Путина затянуть эту бессмысленную войну,

– заявила Трасс.

Она добавила, что Великобритания будет использовать жесткий подход, который базируется на военной мощи, безопасности экономики и глобальных альянсах. Трасс надеется, что предоставленное Украине оружие поможет остановить россиян. Также ведется активная дипломатическая работа для того, чтобы "заморить путинскую военную машину голодом".

Международная арена: коротко о главном

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что украинцам следует готовиться к эскалации войны. По его мнению, оккупанты могут попытаться усилить свое наступление.

Канцлер Германии Олаф Шольц получил приглашение от Владимира Зеленского посетить Украину 9 мая. В Бундестаге предполагают, что ожидать такого визита не стоит.

США готовы предоставить Украине новую дополнительную помощь. Речь идет о вооружении и оборудовании на сумму 150 миллионов долларов.

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