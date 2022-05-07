Детали помощи от США
О предоставлении вооружения сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что общая стоимость вооружения, которое Вашингтон передал Киеву, уже составляет 3,8 миллиарда долларов.
Читайте также Джилл Байден вместе с румынской первой леди посетили школу с украинскими детьми
Мы будем продолжать предоставлять Украине оружие, которое ее силы эффективно используют для защиты своей страны и свободы своих сограждан,
– подчеркнул чиновник.
Он подчеркнул, что США также предоставляют Украине:
- финансовую поддержку;
- помощь в документировании зверств российской армии против мирных украинцев;
- меры по усилению давления на экономику России.
"США, наши союзники и наши партнеры гордятся тем, что солидарны с народом Украины в его справедливом деле – защите своей страны и своей демократии", – отметил Блинкен.
Политик добавил, что Белый дом будет помогать Украине столько времени, сколько это потребуется для победы в войне.
Отметим, о том, что США предоставят Украине новое вооружение 6 мая сообщил американский лидер Джо Байден. Он отметил, что ВСУ получат боеприпасы, радары и другое важное оборудование. Какое именно – не разглашают.
Интересно В Белом доме готовы обсудить списание долга Украине
Последнее заявление Байдена по Украине: что известно
- Политик попросил Конгресс увеличить финансирование помощи Украине. Это, по словам главы Белого дома, даст украинской делегации уверенность за столом переговоров с россиянами.
- 9 мая Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины. Это произойдет в символическую для Кремля дату.
Это может вас заинтересовать – в Конгресс США внесли резолюцию о введении американских войск в Украину: видео