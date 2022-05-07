Джилл Байден сопровождала первая леди Румынии Кармен Иоганнис. Они посетили школу Uruguay в Бухаресте.

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Первая леди США и Румынии посетили школу с украинскими детьми

Джилл Байден поговорила с группой рисовавших детей о том, как бы выглядел мир без войны. Дети показали ей свои трогательные картинки.

Перед посадкой на самолет первая леди США поделилась эмоциями от своего визита и выразила восторг храбростью матерей, которых встретила.

Я думаю, что украинцы действительно знают, что мы вместе с ними. Вы видите, эти дети действительно страдали,

– сказала Байден.



Джилл Байден посетила школу с украинскими детьми в Бухаресте / Фото Getty Images

В твиттере она сообщила, что посетила школу Scoala Gimnaziala Uruguay, принявшую украинских детей в свои классы. Первая леди США опубликовала видео с детьми.

Джилл Байден посетила украинских детей в Румынии: смотрите видео

Джилл Байден похвалила румынское правительство и его гуманитарные организации за оказание помощи беженцам, спасающимся от российского вторжения. Первая леди США назвала эти усилия Румынии "ошеломляющими".

Как известно, дальше Байден отправится в Словакию.

Зеленская о сотрудничестве с первой леди

Зеленская рассказала, что с первых дней вторжения России в Украину получает письма от первой леди мира. Сначала это были письма поддержки, которые уже потом переросли в письма-предложения конкретной помощи.

Однако первая леди США Джилл Байден не была среди ее собеседников, констатировала Зеленская. Она также добавила, что сотрудничество со многими первыми леди было заложено еще в мирное время, задолго до войны.

Зеленская отметила, что вместе со своими коллегами инициирует и реализует эвакуацию детей сирот и отправку онкобольных детей на лечение, а также проекты в направлении образовательных и культурных инициатив.

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