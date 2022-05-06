Министерство обороны США сообщило о предоставлении Украине очередной важной военной помощи. Наши герои получат мощное оружие для эффективной ликвидации российских оккупантов.

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Беспилотники для Украины

Как сообщили в Минобороны США, они заключили контракт на производство беспилотников Switchblade, которые впоследствии будут переданы Украине. Сумма сделки с производителями составила 17,8 миллионов долларов. Как сообщил представитель ведомства, Россия не собирается останавливать войну против Украины, поэтому ударные беспилотники – важная и необходимая помощь для наших воинов.

Также сообщается, что эта партия дронов будет приобретена и доставлена в Украину в рамках финансирования Инициативы содействия безопасности Украины, принятой в рамках дополнительного финансирования для Украины. Соответствующий законопроект был принят в середине марта.

В Минобороны США сообщили, что в настоящее время уже выделили более 136 миллионов долларов из 300, которые предусмотрены законом. В целом помощь Украине окажут через 8 контрактов, наши герои получат беспилотники, высокоточное оружие, устройства для коммуникации, медицинское оборудование, питание и бинокли. Кроме того, предполагается замена американских запасов снарядов Javelin и Stinger, а также компонентов боеприпасов.

Сейчас продолжаются переговоры по "Стингерам" и связанным с ними компонентам. Мы планируем предоставить этот пакет поддержки до конца мая. Что касается "Джавелинов", то вопрос уже решен, – заявил представитель Минобороны США.

Дрон Switchblade: основная информация и использование ВСУ

Это американское оружие может поражать цель на расстоянии в несколько миль. Обычно его мишенями становятся танки и другая бронетехника. Тактический беспилотный комплекс разрабатывает компания AeroVironment. Беспилотник Switchblade называют дроном-камикадзе, ведь он поражает цель методом самоуничтожения.

Одно из главных преимуществ Switchblade – мобильность. Комплекс очень мал и компактен, его можно носить даже в рюкзаке. В настоящее время существует две модификации этих дронов – Switchblade 300 и Switchblade 600. Наши герои ВСУ уже показали, как умело бьют врага с помощью Switchblade – производитель подарил бойцам сотню комплексов к Пасхе.

Помощь от США: последние новости

Президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с лидерами страны G7. Приглашение на совещание получил президент Украины Владимир Зеленский. Главы государств обсудят глобальные последствия войны России против Украины. Кроме того, лидеры хотят показать свое единство агрессору. Как сообщил Байден, именно поэтому разговор Владимира Зеленского с лидерами G7 приурочен к 9 мая.

Как сообщает The New York Times, американская разведка помогла ВСУ ликвидировать многих российских генералов. В частности, сообщается, что наши герои ликвидировали уже 12 российских генералов, этот показатель шокирует иностранных аналитиков.

Джо Байден в скором времени объявит о выделении дополнительной помощи для Украины. По предварительным данным, ее сумма составит 100 миллионов долларов.

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