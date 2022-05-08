Соответствующую информацию сообщили в Министерстве финансов Украины. Об этом сообщили 7 мая – на 73-й день полномасштабной войны, которую Россия объявила против Украины.

Читайте также Правительство дополнительно направило 359 миллионов на закупку и ремонт вооружения и военной техники

Всемирный банк выделит деньги Украине на зарплаты бюджетников

Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка для оплаты работы работников бюджетной сферы в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине",

– сообщили в министерстве.

Там также объяснили, что деньги будут направлены, чтобы возместить расходы из государственного бюджета, которыми заплатили работникам:

государственных органов;

бюджетных учреждений образовательной сферы.

Речь как о национальном, так и региональном уровне.

Кстати, в апреле Всемирный банк предложил правительству Украины начать подготовку нового инвестиционного проекта, касающегося неотложной поддержки предоставления государственных услуг в Украине.

Кратко о финансовой помощи Украине

Тема – скандал с Лавровым: Израиль увеличит помощь для Украины: видео