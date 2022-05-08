Відповідну інформацію повідомили у Міністерстві фінансів України. Про це повідомили 7 травня – на 73 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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Світовий банк виділить гроші Україні на зарплати бюджетників
Україна отримає 1,5 мільярда доларів від Світового банку для оплати роботи працівників бюджетної сфери у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні",
– повідомили у міністерстві.
Там також пояснили, що гроші скерують, щоб відшкодувати витрати з державного бюджету, які скерували працівникам:
- державних органів;
- бюджетних установ освітньої сфери.
Мовиться як про національний так і регіональний рівні.
До речі, у квітні Світовий банк запропонував уряду України почати підготовку нового інвестиційного проєкту, що стосувався невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні.
Коротко про фінансову допомогу Україні
- 7 травня Джо Байден оголосив про надання нової військової допомоги Україні. До неї входять боєприпаси, радари та інше важливе обладнання.
- Варто згадати, що наприкінці квітня Палата представників США одноголосно проголосувала за ленд-ліз для України. Тоді в Офісі Президента наголошували, що це свідчить, – Штати впевнені у перемозі України над Росією.
- Ленд-ліз означає швидку процедуру надання зброї Україні – Київ надаватиме США список того, що потрібно, а Вашингтон постачатиме цю зброю. Закон про ленд-ліз для України президент США має підписати вже 9 травня.
- 6 травня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США готові вивчати усі варіанти, які допоможуть Україні у війні проти Росії. Зокрема там готові обговорити списання боргу Україні.
- 5 травня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція виділить додаткові 300 мільйонів доларів Україні. Тобто загальна допомога країні становитиме 2 мільярди доларів.
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