Про це стало відомо 6 травня із заяви президента, яку оприлюднили на сайті Білого Дому. Там він також закликав міжнародну спільноту якомога більше долучатися до підтримки нашої країни в цій боротьбі.

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"Рішуча підтримка хоробрим людям України"

Україні надають боєприпаси, яких завжди потрібно якомога більше – до артилерійського озброєння. Президент підкреслив, що США відправляють озброєння та техніку безпосередньо на передову боротьби за свободу України.

Сьогодні Сполучені Штати продовжують нашу рішучу підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну від агресії Росії. Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги,

– сказав Байден.

Щодо того, яка саме техніка поїде в новій партії допомоги – наразі невідомо. Проте, ймовірно, це не розголошують, щоб не допомогти ворогу.

Байден просить Конгрес збільшити фінансування допомоги

Глава держави сказав, що із цим оголошенням його адміністрація майже вичерпала фінансування, яке можна використати для надсилання допомоги в безпеці. Проте він акцентував на тому, що Україні потрібна підтримка, щоб досягнути успіху в наступній фазі війни.

Її міжнародні партнери, включаючи США, повинні продовжувати демонструвати нашу єдність і нашу рішучість забезпечити безперебійні надходження зброї та боєприпасів. Конгрес має швидко надати запитане фінансування для зміцнення України,

– сказав президент.

Він також додав, що мовиться не лише про військове зміцнення. Адже хороше озброєння дасть впевненість нашій стороні за столом переговорів.

Невдовзі Байден підпише ленд-ліз

Напередодні й стала відома дата, коли президент США планує підписати закон про ленд-ліз для України. Це має статися у символічну дату для Кремля – 9 травня. У Білому Домі акцентували, що це закон спрямований на захист демократії в нашій країні.

Такий крок дійсно є дуже важливим і може стати переломною точкою. Адже він дасть змогу передавати зброю та спорядження Україні за спрощеною процедурою. Це може бути як безкоштовна допомога, так і платна. Проте це буде робитися цілком коштом США, а гроші можна буде повертати вже в більш мирні часи.

Напередодні – відбувся виступ Байдена щодо допомоги Україні: дивіться відео