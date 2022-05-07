Об этом стало известно 6 мая из заявления президента, которое обнародовали на сайте Белого Дома. Там он также призвал международное сообщество максимально приобщаться к поддержке нашей страны в этой борьбе.

К теме США отправят Украине ударные беспилотники Switchblade более чем на 17 миллионов долларов

"Решительная поддержка храбрых людей Украины"

Украине предоставляют боеприпасы, которых всегда нужно как можно больше – к артиллерийскому вооружению. Президент подчеркнул, что США отправляют вооружение и технику непосредственно на передовую борьбы за свободу Украины.

Сегодня Соединенные Штаты продолжают нашу решительную поддержку храбрых людей Украины, которые защищают свою страну от агрессии России. Я объявляю еще один пакет помощи по безопасности,

– сказал Байден.

Относительно того, какая техника поедет в новой партии помощи – пока неизвестно. Однако, вероятно, это не разглашается, чтобы не помочь врагу.

Байден просит Конгресс увеличить финансирование помощи

Глава государства сказал, что с этим объявлением его администрация почти исчерпала финансирование, которое можно использовать для предоставления помощи по безопасности. Однако он акцентировал внимание на том, что Украине нужна поддержка, чтобы добиться успеха в следующей фазе войны.

Ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать наше единство и решимость обеспечить бесперебойные поступления оружия и боеприпасов. Конгресс должен быстро предоставить запрошенное финансирование для укрепления Украины,

– сказал президент.

Он также добавил, что говорится не только о военном укреплении. Ведь хорошее вооружение даст уверенность нашей стороне за столом переговоров.

Вскоре Байден подпишет ленд-лиз

Накануне стала известна дата, когда президент США намерен подписать закон о ленд-лизе для Украины. Это должно произойти в символическую дату для Кремля – 9 мая. В Белом Доме акцентировали, что этот закон направлен на защиту демократии в нашей стране.

Такой шаг действительно очень важен и может стать переломной точкой. Ведь он позволит передавать оружие и снаряжение Украине по упрощенной процедуре. Это может быть как бесплатная помощь, так и платная. Однако это будет делаться целиком на средства США, а деньги можно будет возвращать уже в более мирные времена.

Накануне – состоялось выступление Байдена относительно помощи Украине: смотрите видео