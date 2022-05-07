Ці гроші підуть на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки ЗСУ. Загалом уряд виділив 359 мільйонів гривень.

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Гроші виділили з залишку невикористаних коштів.

За ініціативою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проєктом акта передбачається додатково спрямувати залишок невикористаних коштів Міністерству оборони за спеціальним фондом держбюджету на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил,

– йдеться в повідомленні.

Додамо, що згідно з даними видання CNN вже найближчим часом Україна може отримати новий пакет допомоги від США у розмірі 100 мільйонів доларів. Ймовірно, цей пакет допомоги включати більше боєприпасів для такого озброєння, як гаубиці.

Але нині, 6 травня, виявилось, що пакет допомоги буде ще більшим. США виділили Україні військову допомогу у вигляді зброї та різноманітного обладнання ще на близько 150 мільйонів доларів. Від серпня 2021 року це вже 9 постачання військової допомоги для України від США. У Білому дому зауважили, що продовжать постачати Україні зброю, яка необхідна для захисту країни та її громадян.

Також Європейський Союз додатково виділить Україні 200 мільйонів євро на підтримку переселенців, які через війну Росії з Україною переїхали до інших міст та регіонів.

А днями в Україні створили глобальний механізм United24, який дасть змогу швидко збирати кошти на забезпечення потреб ЗСУ, охорони здоров'я та на заходи з відновлення інфраструктури.

В Україні запустили United24: як це працює

Кожна людина у 2 кліки може пожертвувати кошти, які одразу ж потрапляють на рахунок Національного банку України.

Після цього зібрані кошти надходитимуть на рахунки Міністерства оборони, Міністерства інфраструктури та Міністерства охорони здоров'я.

НБУ звітуватиме про отримані кошти кожні 24 години, а міністерства – раз на тиждень.

Внесок швидко можна зробити на сайті платформи United24.

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