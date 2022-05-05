Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції донорів для України.

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Вона нагадала, що з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні:

економічну підтримку на 4 мільярди доларів,

3,5 мільярди євро на допомогу біженцям в ЄС,

пообіцяв 1,8 мільярда доларів для допомоги внутрішнім переселенцям.

Я маю честь оголосити першу обіцянку, і ми раді анонсувати 200 мільйонів євро для внутрішніх переселенців в Україні. Сподіваюся, наш приклад наслідують ще багато інших країн,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

У пості вона також написала, що цією новою обіцянкою ЄС говорить народу України: "ваша боротьба – це наша боротьба, ми з вами".

Відеозвернення Урсули фон дер Ляєн щодо фінансової допомоги Україні:



До слова, Володимир Зеленський заявив, що Україна зазнала значних втрат через війну в Україні, за попередніми оцінками, руйнувань вже на 600 мільярдів доларів. А для підтримки економіки потрібно 7 мільярдів доларів допомоги щомісяця.

Фінансова допомога Україні: останні новини

2 травня Україна отримала чергову частину грантових коштів від донорів Світового банку. Її розмір становить 495 мільйонів євро.

29 квітня Україна отримала грант на 88,5 мільйона євро з Цільового фонду Світового банку. Ці гроші спрямували на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних потреб, а також підтримку переселенців.

Джо Байден повідомив, що США нададуть Україні пряму фінансову допомогу на суму 500 мільйонів доларів. Гроші надійдуть у наш бюджет як грантова допомога для забезпечення захищених видатків, таких як пенсії, зарплати та соціальні виплати.

Україна у квітні отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку черговий транш на 44,5 мільйона євро.

Відео до теми – виступ Зеленського на донорській конференції на підтримку України