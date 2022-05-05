Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на международной конференции доноров для Украины.

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Она напомнила, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине:

экономическую поддержку на 4 миллиарда долларов,

3,5 миллиарда евро на помощь беженцам в ЕС,

пообещал 1,8 миллиарда долларов для помощи внутренним переселенцам.

Имею честь объявить первое обещание, и мы рады анонсировать 200 миллионов евро для внутренних переселенцев в Украине. Надеюсь, нашему примеру последуют еще многие другие страны,

– заявила Урсула фон дер Ляен.

В посте она также написала, что этим новым обещанием ЕС говорит народу Украины: "ваша борьба – это наша борьба, мы с вами".

Видеообращение Урсулы фон дер Ляйен о финансовой помощи Украине:



К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина понесла значительные потери из-за войны в Украине, по предварительным оценкам, разрушений уже на 600 миллиардов долларов. А для поддержки экономики требуется 7 миллиардов долларов помощи ежемесячно.

Финансовая помощь Украине: последние новости

2 мая Украина получила дежурную часть грантовых средств от доноров Всемирного банка. Ее размер составляет 495 миллионов евро.

29 апреля Украина получила грант в 88,5 миллиона евро из Целевого фонда Всемирного банка. Эти деньги были направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных потребностей, а также поддержку переселенцев.

Джо Байден сообщил, что США окажут Украине прямую финансовую помощь на сумму 500 миллионов долларов. Деньги поступят в наш бюджет в качестве грантовой помощи для обеспечения защищенных расходов, таких как пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Украина в апреле получила от Международного банка реконструкции и развития очередной транш на 44,5 миллиона евро.

Видео по теме – выступление Зеленского на донорской конференции в поддержку Украины