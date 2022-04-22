Президент Групи Світового банку Девід Малпасс активно підтримує Україну з перших днів війни. Незабаром наша держава отримає чергову допомогу, якої дуже потребує через війну з Росією.

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Фінансова допомога

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, чергова зустріч з Девідом Малпассом була дуже продуктивною. Зокрема, міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду, згідно з якою Світовий банк надасть Україні нам грант в розмірі 88,5 мільйонів євро.

Гроші будуть виділені з Цільового фонду. Кошти спрямують на економічне відновлення України, яка постраждала через напад російських окупантів.

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