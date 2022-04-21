Зеленський розповів, що росіяни продовжують нещадно обстрілювати українські міста, зокрема Харків. Окупанти вже знищили в цьому місті понад тисячу житлових будинків, повідомляє 24 канал.

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Зеленський виступив перед Світовим банком

Глава держави розповів, що у Харкові, попри ворожі обстріли, функціонують магазини та кафе. Ба більше – там навіть висаджують квіти. Зеленський зазначив, що ось такі вони справжні українці.

Він додав, що українським захисникам вже вдалося звільнити Північ країни від окупантів. Мовиться про Київську, Чернігівську та Сумську області. Зараз триває активна робота, аби відновити там нормальне життя.

Російські війська знищили або пошкодили десятки тисяч будинків в цих областях. Спалені або потребують ремонту майже всі об'єкти соціальної сфери, більшість економічно значущих підприємств України. Тисячі людей вбиті,

– зауважив глава держави.

Наразі у звільнених областях повертають електрику, комунікації, відновлюють рух транспорту, налагоджують тимчасові мости тощо. Окрім цього, фахівці проводять розмінування, адже росіяни залишили після себе чимало небезпек. Вони мінували помешкання, побутову техніку та інші речі цивільних.

"Маючи вашу підтримку фінансами та рішеннями, ми швидко відновимо нашу державу. А це означатиме не тільки нові можливості для бізнесу з різних країн, не тільки нові можливості для економічного зростання, а й конкретний доказ того, що глобальні фінансові інституції здатні працювати в інтересах звичайних людей і людства в цілому", – наголосив Зеленський.

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Президент назвав кроки, які потрібні Україні

Під час свого звернення глава держави озвучив 5 кроків, які зараз необхідні Україні.

Негайна підтримка для України, щоб у керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей.

Негайне виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій.

Спеціальний податок за війну. Росія, а після неї й будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність.

Кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією.

Потрібно продовжувати блокувати активи російської держави та представників російської еліти.

Дивіться виступ Володимира Зеленського перед Світовим банком:

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