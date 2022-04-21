Рада займатиметься розробкою заходів з відновлення України. Також вона розглядатиме пропозиції органів держвлади та місцевого самоврядування.

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Завдання Нацради з відновлення України

  • Відновлення і розбудова транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла;
  • відновлення енергетики, зв'язку, військової інфраструктури і військово-промислового комплексу,
  • модернізація та перезапуск економіки;
  • подолання безробіття;
  • підтримка сімей з дітьми, вразливих верств населення та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни;
  • відновлення та збереження об'єктів культурної спадщини;
  • напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ післявоєнного періоду тощо.

Зауважимо, співголовами Нацради будуть прем'єр-міністр та керівник Офісу Президента України. Склад затверджуватиме глава держави.

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