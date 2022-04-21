Совет будет заниматься разработкой мер по восстановлению Украины. Также он будет рассматривать предложения органов госвласти и местного самоуправления.
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Задания Нацсовета по восстановлению Украины
- Восстановление и развитие транспортной, медицинской, социальной, коммунальной, производственной инфраструктуры и жилья;
- восстановление энергетики, связи, военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса,
- модернизация и перезапуск экономики;
- преодоление безработицы;
- поддержка семей с детьми, уязвимых слоев населения и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны;
- восстановление и сохранение объектов культурного наследия;
- наработка предложений по приоритетным реформам послевоенного периода и т.д.
Отметим, что сопредседателями Нацсовета будут премьер-министр и руководитель Офиса Президента Украины. Состав будет утверждать глава государства.
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