Совет будет заниматься разработкой мер по восстановлению Украины. Также он будет рассматривать предложения органов госвласти и местного самоуправления.

Актуально Дания дала официальное согласие на участие в восстановлении украинского Николаева

Задания Нацсовета по восстановлению Украины

Восстановление и развитие транспортной, медицинской, социальной, коммунальной, производственной инфраструктуры и жилья;

восстановление энергетики, связи, военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса,

модернизация и перезапуск экономики;

преодоление безработицы;

поддержка семей с детьми, уязвимых слоев населения и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны;

восстановление и сохранение объектов культурного наследия;

наработка предложений по приоритетным реформам послевоенного периода и т.д.

Отметим, что сопредседателями Нацсовета будут премьер-министр и руководитель Офиса Президента Украины. Состав будет утверждать глава государства.

Зеленский рассказал о восстановлении поврежденного жилья украинцев