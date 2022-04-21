Совет будет заниматься разработкой мер по восстановлению Украины. Также он будет рассматривать предложения органов госвласти и местного самоуправления.

Актуально Дания дала официальное согласие на участие в восстановлении украинского Николаева

Задания Нацсовета по восстановлению Украины

  • Восстановление и развитие транспортной, медицинской, социальной, коммунальной, производственной инфраструктуры и жилья;
  • восстановление энергетики, связи, военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса,
  • модернизация и перезапуск экономики;
  • преодоление безработицы;
  • поддержка семей с детьми, уязвимых слоев населения и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны;
  • восстановление и сохранение объектов культурного наследия;
  • наработка предложений по приоритетным реформам послевоенного периода и т.д.

Отметим, что сопредседателями Нацсовета будут премьер-министр и руководитель Офиса Президента Украины. Состав будет утверждать глава государства.

Зеленский рассказал о восстановлении поврежденного жилья украинцев