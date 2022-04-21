Андрій Сибіга – заступника керівника Офісу Президента – також розповів, що за цей час Зеленський прийняв у Києві лідерів 9 країн. Кожна ця зустріч призводила до позитивних результатів для посилення обороноздатності України.

Зауважте Україна потребує до 7 мільярдів доларів підтримки щомісячно, – Зеленський

За час повномасштабної війни Володимир Зеленський провів 294 сеанси відеозв'язку та понад 230 телефонних розмов з лідерами та керівниками урядів іноземних держав,

– наголосив Сибіга.

Зокрема, 21 квітня український лідер виступив перед парламентом Португалії. Зеленський розповів про звірства, які коять росіяни в Україні. Окрім того, президент закликав надати Україні танки "Леопард" та ракети "Гарпун".

Також український лідер виступив перед Світовим банком. Зеленський презентував 5 кроків, яких Україна зараз потребує.

Важливо – промова Зеленського у Світовому Банку: дивіться відео