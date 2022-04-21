Андрей Сибига – заместитель руководителя Офиса Президента – также рассказал, что за это время Зеленский принял в Киеве лидеров 9 стран. Каждая эта встреча приводила к положительным результатам усиления обороноспособности Украины.

Заметьте Украина требует до 7 миллиардов долларов поддержки ежемесячно, – Зеленский

За время полномасштабной войны Владимир Зеленский провел 294 сеанса видеосвязи и более 230 телефонных разговоров с лидерами и руководителями правительств иностранных государств,

– подчеркнул Сибига.

В частности, 21 апреля украинский лидер выступил перед парламентом Португалии. Зеленский рассказал о зверствах, которые творят россияне в Украине. Кроме того, президент призвал предоставить Украине танки "Леопард" и ракеты "Гарпун".

Также украинский лидер выступил перед Всемирным банком. Зеленский презентовал 5 шагов, в которых Украина сейчас нуждается.

Важно – речь Зеленского во Всемирном Банке: смотрите видео