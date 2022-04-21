Соответствующее заявление президент сделал во время выступления во Всемирном банке. Это случилось 21 апреля – на 57-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Отметьте Зеленский выступил перед Всемирным банком и презентовал 5 шагов, в которых Украина сейчас нуждается

Украине нужно до 7 миллиардов долларов поддержки ежемесячно

Президент объяснил, что прекратить войну сейчас и освободить нашу территорию от российских захватчиков – это единственный надежный путь остановить развертывание продовольственного кризиса.

Ведь Россия специально уничтожает все объекты в Украине, которые могут дать экономическую основу для жизни – железнодорожные вокзалы, продовольственные склады, хлебозаводы, нефтебазы.

По состоянию на это время, учитывая экономический спад и разрушенные экономические связи, мы нуждаемся в 7 миллиардах долларов финансовой поддержки ежемесячно,

– заявил Президент Украины.

Объяснил также, что для восстановления после этой войны Украина будет нуждаться в еще сотнях миллиардов долларов.

Владимир Зеленский дополнил: "Уверен, у каждого из вас есть эти расчеты".

Кроме того, Россия сопровождает эту войну агрессивными мерами на мировых рынках. В частности, Москва специально создает условия, чтобы не только на продовольственном, но и на топливных рынках и в целом на сырьевых, была нестабильность. В частности, Россия спровоцировала рост цен на энергоносители, придерживала газ. Именно поэтому она больше не может быть нормальным поставщиком энергоресурсов и надежным торговым партнером.

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