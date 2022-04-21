Зеленский рассказал, что убитые украинцы неделями лежали на тротуарах рядом с домами. Российские солдаты даже не пытались убрать тела и не разрешали местным жителям их похоронить.
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Владимир Зеленский в четверг, 21 апреля, обратился к парламенту Португалии. Президент призвал передать Украине танки "Леопард" и противокорабельные ракеты "Гарпун".
Зеленский рассказал, что убитые украинцы неделями лежали на тротуарах рядом с домами. Российские солдаты даже не пытались убрать тела и не разрешали местным жителям их похоронить.
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