В ближайшее время канцлер Германии не поедет с рабочим визитом в Украину. Такое мнение высказали министр финансов Кристиан Линднер.

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Почему Шольц не приедет в Украину

Линднер подчеркнул, что канцлер с уважением относится к приглашению президента Украины. Однако такая поездка требует соответствующих мер безопасности. Их невозможно организовать в короткие сроки, поэтому Шольц и не приедет в Киев в ближайшее время, то есть 9 мая.

Канцлер решает сам. Я знаю, что он всегда тщательно взвешивает свои решения с разных точек зрения,
– подчеркнул министр.

Напомним, украинский лидер подчеркнул, что визит Шольца в Украину 9 мая стал бы "мощным политическим шагом".

Ранее Шольц говорил, что не может приехать в Киев, потому что первым это, мол, должен сделать президент Германии Франк-Вольтер Штайнмайер. Сам германский президент говорил, что ему отказали в визите в Украину. Однако Зеленский это опроверг и отметил, что не получал никаких запросов от Штайнмайера.

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