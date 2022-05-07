8 и 9 мая в Берлине планируется проведение различных мероприятий. Правда, некоторые условия их проведения могут повлечь за собой большой скандал.

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Запрет украинской символики на мероприятиях в Берлине

Берлинские власти по непонятным причинам решили запретить государственную символику Украины на мероприятиях, которые будут проводиться 8 и 9 мая. Соответствующий документ есть у местной полиции.

Сообщается, что государственная символика Украины какого-то чуда приравнена к символике россиян и сепаратистов. Причины такого решения берлинских чиновников не сообщается, а ввиду нехватки времени обжаловать его будет сложно.

Сообщается, что украинские активисты договорились с местными властями о проведении мирной акции в память о жертвах Второй мировой войны, во времена которой с жизнью простились миллионы украинцев. По предварительным подсчетам, участие в акции должны принять около 20 тысяч человек.

Сначала власти Берлина дали согласие, но 6 мая наши активисты получили письмо от полиции о том, что использовать государственную символику Украины во время посещения памятников Второй мировой войны будет запрещено. Кроме того, на локациях почему-то запрещено находиться представителям украинских организаций. Кроме того, под запретом украинские военные песни и марши.

Так, под запрет попали символика России, СССР, так называемых псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР", а также букв "V" или "Z". Но что делает в таком обществе символика Украины власти Берлина не объясняют.

Приближение 9 мая: коротко о главных событиях

На день Победы российский диктатор Владимир Путин снова собирается угрожать Западу. Пока трудно предположить, какие еще эпические шаги придумали россияне – от них можно ожидать чего угодно.

Украинцев призывают сохранять бдительность, беспокоиться о собственной безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги, избегать скоплений и соблюдать все рекомендации, которые предоставит власть. Враг может готовить масштабные удары и цинические провокации, поэтому каждый украинец должен приобщиться к тому, чтобы врагу не удалось воплотить свои планы.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидерами G7. Событие приурочено к 9 мая и призвано показать Путину, что ему не удастся победить Украину, ведь его поддерживает весь мир.

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