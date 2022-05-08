Найближчим часом канцлер Німеччини не поїде з робочим візитом в Україну. Таку думку висловили міністр фінансів Крістіан Лінднер.

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Чому Шольц не приїде в Україну

Лінднер наголосив, що канцлер з повагою ставиться до запрошення президента України. Однак така поїздка вимагає відповідних заходів безпеки. Їх неможливо організувати за короткий термін, тому Шольц й не приїде до Києва найближчим часом, тобто 9 травня.

Канцлер вирішує сам. Я знаю, що він завжди ретельно зважує свої рішення з різних точок зору,
– підкреслив міністр.

Нагадаємо, український лідер наголосив, що візит Шольца в Україну 9 травня став би "потужним політичним кроком".

Раніше Шольц казав, що не може приїхати до Києва, бо першим це, мовляв, має зробити президент Німеччини Франк-Вольтер Штайнмаєр. Сам німецький президент казав, що йому відмовили у візиті в Україну. Однак Зеленський це спростував й зазначив, що не отримував жодних запитів від Штайнмаєра.

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