Найближчим часом канцлер Німеччини не поїде з робочим візитом в Україну. Таку думку висловили міністр фінансів Крістіан Лінднер.

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Чому Шольц не приїде в Україну

Лінднер наголосив, що канцлер з повагою ставиться до запрошення президента України. Однак така поїздка вимагає відповідних заходів безпеки. Їх неможливо організувати за короткий термін, тому Шольц й не приїде до Києва найближчим часом, тобто 9 травня.

Канцлер вирішує сам. Я знаю, що він завжди ретельно зважує свої рішення з різних точок зору,

– підкреслив міністр.

Нагадаємо, український лідер наголосив, що візит Шольца в Україну 9 травня став би "потужним політичним кроком".

Раніше Шольц казав, що не може приїхати до Києва, бо першим це, мовляв, має зробити президент Німеччини Франк-Вольтер Штайнмаєр. Сам німецький президент казав, що йому відмовили у візиті в Україну. Однак Зеленський це спростував й зазначив, що не отримував жодних запитів від Штайнмаєра.

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5 травня Шольц поговорив телефоном з очільником Білого дому Джо Байденом. У підсумку цієї розмови політики зазначили, що не визнають захоплені українські території російськими.

Канцлер запевнив, що поки війна в Україні не закінчиться, світ не скасує санкції, які запровадили проти Росії.

За словами Шольца, Європейський Союз поетапно відмовлятиметься від російської нафти та скорочуватиме імпорт газу. Цей процес триватиме до кінця року. Водночас російське вугілля планують перестати закуповувати вже влітку.

Влада Берліну заборонила проводити заходити з українською символікою 8 – 9 травня. Це обурливе рішення засудив посол України Андрій Мельник. Він назвав його "ляпасом українців". Після того, німці дозволили українські прапори, однак лише на 1 годину 9 травня.

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