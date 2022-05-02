Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю виданню The Indian Express 2 травня підтвердив, що ЄС поетапно відмовиться від російської нафти до кінця року, а також сильно скоротить імпорт газу з Росії.

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ЄС припинить імпорт російського вугілля цього літа

Він зазначив, що багато країн приєдналися до санкцій проти Росії через війну в Україні, навіть якщо ці санкції обов'язково потягнуть за собою економічні витрати для самих країн.

Зараз ми реалізуємо дуже амбітну політику щодо зменшення нашої залежності від імпорту викопного палива з Росії. Ми припинимо імпорт російського вугілля цього літа, також ми поетапно відмовимося від російської нафти до кінця року і сильно скоротимо імпорт газу з Росії,

– сказав Шольц.

За його словами, війна, яку Росія почала проти України, має серйозні наслідки для світової економіки та вплине, наприклад, на постачання пшениці та продовольчу безпеку по всьому світу.

Німеччина, як головування в G7, підтримує наших партнерів у пом'якшенні наслідків війни Росії на глобальну продовольчу безпеку,

– додав канцлер.

Він розповів, що вторгнення Росії в Україну руйнує будинки, засоби для існування і саме життя українського народу. Також Шольц зазначив, що раніше особисто закликав Путіна негайно закінчити цю війну і продовжує це робити.

Винні мають бути притягнуті до відповідальності

"У відповідь на масове і неприйнятне порушення міжнародного права, ЄС разом з нашими трансатлантичними партнерами прийняв безпрецедентні санкції проти Росії та проти осіб, які беруть участь у цій війні, щоб накласти на них серйозні витрати через цю війну", – розповів Шольц.

Також канцлер Німеччини зазначив, що напад Росії на Україну стоїть на вершині порядку денного для всієї Європи та за її межами, адже війна порушує основні принципи Статуту ООН; суверенітету і непорушності міжнародних кордонів.

Жорстокість російської агресії проти цивільного населення в Україні жахлива і шокуюча. Масові вбивства цивільного населення є військовими злочинами, і винні повинні бути притягнуті до відповідальності,

– додав він.

Чому Німеччина змінила риторику

Нагадаємо, що причиною позитивного рішення Німеччини щодо впровадження ембарго на російську нафту, ймовірно, стали нещодавні успіхи країни у пошуках альтернативних постачальників енергоресурсу.

За даними Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини, залежність країни від російської нафти знизилась з близько 35% у 2021 році до 12% станом на 1 квітня. Від російського газу – з 55% до близько 35%.

Також Німеччина зменшила свою залежність від постачання вугілля з Росії з 50% до близько 8% від початку року, зокрема завдяки змінам у діючих контрактах.

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