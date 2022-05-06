Відповідну заяву президент зробив під час виступу перед представниками британського аналітичного центру Chatham House. Український лідер наголосив, що запрошення – відкрите.

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Він може зробити цей дуже потужний політичний крок – приїхати сюди 9 травня до Києва. Я не пояснюю значення, я думаю, ви достатньо освічені, щоб зрозуміти чому,

– наголосив Зеленський.

Зеленський поговорив зі Штайнмаєром

Зеленський провів розмову з Франком-Вальтером Штайнмаєром – президентом Німеччини. Згодом український лідер схарактеризував її як "добру, конструктивну, дуже важливу". Зеленський подякував Німеччині за підтримку та наголосив, що сподівається на її посилення.

Український лідер розповів також, що проінформував Штайнмаєра про ситуацію на фронті. Зокрема, про критичну ситуацію у Маріуполі.

Пол Ронцгаймер – журналіст німецького таблоїда Bild – наголосив, що Зеленський та Штайнмаєр домовилися залишити минуле позаду та зосередитися на майбутній співпраці.

Зауважте! Раніше Шольц заявляв, що не їде до Києва, адже, на його думку, спершу українську столицю має відвідати саме Штайнмаєр. Президент Німеччини заявив, що йому буцімто відмовили у візиті до Києва. Однак Зеленський під час брифінгу 13 квітня повідомив, що не отримував жодних запитів на візит від Штайнмаєра.

Німеччина може ухвалити три "історичні рішення"

Дмитро Кулеба – глава МЗС України – заявив, що Німеччина має ухвалити три рішення, які стануть історичними. Мовиться про:

позбавлення від усіх перешкод для того, аби постачати в Україну усю необхідну для оборони зброєю;

введення санкцій проти Росії;

усунення проблеми, яка стосується отримання Україною статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

Важливо! Шольц та президент США Джо Байден 5 травня провели телефонну розмову. На порядку денному було питання війни Росії проти України. Лідер Штатів та канцлер Німеччини наголосили, що не визнають легітимність зміни кордонів України під час війни. Окрім того, Шольц і Байден домовилися надавати Україні істотну підтримку.

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