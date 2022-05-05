Глава ОП Андрій Єрмак підтвердив інформацію про те, що 5 травня дійсно відбулась розмова Володимира Зеленського з президентом Німеччини. Водночас він зауважив – деталі згодом.
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"Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України – марна", – написав глава Офісу Президента.
Водночас про розмову президентів у своєму твітері заявив і журналіст німецького таблоїда Bild Пол Ронцгаймер. За його словами, "сторони домовилися залишити минуле позаду, щоб зосередитися на майбутній співпраці".
Скандал довкола візиту Штайнмаєра: головне
- 12 квітня Штайнмаєр заявив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. Тоді президент ФРН саме перебував у Польщі, й Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.
- Через відповідну подію відносини України та Німеччини напружились. Канцлер ФРН Олаф Шольц навіть заявив, що не хоче їхати в Україну, поки там не буде президента Штайнмаєра.
- Водночас Володимир Зеленський 13 квітня повідомив, що ні він, ні Офіс Президента офіційно не отримували звернення Штайнмаєра чи офісу президента Німеччини щодо його візиту в Україну.
- Ситуація отримала продовження – віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Україну за начебто "небажання прийняти Штайнмаєра". Він навіть назвав це "великою дипломатичною помилкою".
- Згодом на гучну заяву відреагував Дмитро Кулеба. Очільник Міністерства закордонних справ України наголосив, що Україна не зацікавлена в негативній ескалації двосторонніх відносин і поважає Німеччину як державу.
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