Глава ОП Андрей Ермак подтвердил информацию о том, что 5 мая действительно состоялся разговор Владимира Зеленского с президентом Германии. В то же время он заметил – детали потом.
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"О деталях будет официальное сообщение, могу только сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", – написал глава Офиса Президента.
В то же время о разговоре президентов в своем твиттере заявил и журналист немецкого таблоида Bild Пол Ронцхаймер. По его словам, "стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве".
Скандал вокруг визита Штайнмайера: главное
- 12 апреля Штайнмайер заявил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. Тогда президент ФРГ находился в Польше и Анджей Дуда предлагал ему вместе с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу.
- Из-за соответствующего события отношения Украины и Германии напряглись. Канцлер ФРГ Олаф Шольц даже заявил, что не хочет ехать в Украину, пока не будет президента Штайнмайера.
- В то же время Владимир Зеленский 13 апреля сообщил, что ни он, ни Офис Президента официально не получали обращение Штайнмайера или офиса президента Германии по поводу его визита в Украину.
- Ситуация получила продолжение – вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал Украину за якобы "нежелание принять Штайнмайера". Он даже назвал это "большой дипломатической ошибкой".
- Впоследствии на громкое заявление отреагировал Дмитрий Кулеба. Глава Министерства иностранных дел Украины подчеркнул, что Украина не заинтересована в негативной эскалации двусторонних отношений и уважает Германию как государство.
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