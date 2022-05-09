Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он ответил на претензии Путина, которые российский президент выразил НАТО.
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По мнению главы Министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса, речь Путина на параде 9 мая в Москве – это проблеск отчаяния.
Я думаю, что он верит в то, во что он хочет верить. Это – легкий проблеск отчаяния,
– подчеркнул Уоллес о Путине.
В Лондоне ответили Путину
Президент России Владимир Путин продемонстрировал "легкий проблеск отчаяния" в своей речи в День победы, в частности сказав, что среди причин российского вторжения в Украину было то, что якобы "НАТО окружал Россию и размещал базы у ее западного соседа".
Как объяснил глава Минобороны Великобритании, только 6% сухопутных границ России являются общими с государствами-членами НАТО. Именно поэтому "окружить" Россию, как об этом заявил Путин, Альянс просто не мог.
Что касается баз НАТО в Украине, то я уверен, что украинский посол скажет вам, что в Украине не было никаких баз НАТО.
– резюмировал политик.
Напомним, что ранее в Музее британской национальной армии, Уоллес подтвердил решительную поддержку Лондона Киева в войне.
"Британское правительство – все Соединенное Королевство – солидарно с Украиной, поддерживая ее мужественную защиту суверенитета, территориальной целостности и простого права на мирное и процветающее будущее", – заявил тогда Уоллес.
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О чем говорил Путин в выступлении на военном параде
- В честь 9 мая российское руководство решило провести традиционный парад, продемонстрировать воображаемую "мощь". На главную площадь Москвы перед Кремлем стащили остатки техники.
- Интересно, что воздушную часть парада россияне отменили. Не обошлось и без речи президента России.
- Владимир Путин традиционно начал свою речь с чепухи о "едином советском народе" и "исторических землях".
- Циническую и жестокую войну в Украине глава Кремля назвал "защитой людей Донбасса".
- В больном воображении Путина россияне находятся на своей территории и "борются вместе с населением Донбасса".
- Он также заявил, что в параде якобы участвовали военные, прибывшие из Донецка и Луганска.
- Войну в Украине безумный диктатор объяснил пропагандой: мол, НАТО "готовилось к наступлению", Киев говорил о "покупке" ядерного оружия и другой подобной чепухой.
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