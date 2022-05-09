Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он ответил на претензии Путина, которые российский президент выразил НАТО.

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По мнению главы Министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса, речь Путина на параде 9 мая в Москве – это проблеск отчаяния.

Я думаю, что он верит в то, во что он хочет верить. Это – легкий проблеск отчаяния,

– подчеркнул Уоллес о Путине.

В Лондоне ответили Путину

Президент России Владимир Путин продемонстрировал "легкий проблеск отчаяния" в своей речи в День победы, в частности сказав, что среди причин российского вторжения в Украину было то, что якобы "НАТО окружал Россию и размещал базы у ее западного соседа".

Как объяснил глава Минобороны Великобритании, только 6% сухопутных границ России являются общими с государствами-членами НАТО. Именно поэтому "окружить" Россию, как об этом заявил Путин, Альянс просто не мог.

Что касается баз НАТО в Украине, то я уверен, что украинский посол скажет вам, что в Украине не было никаких баз НАТО.

– резюмировал политик.

Напомним, что ранее в Музее британской национальной армии, Уоллес подтвердил решительную поддержку Лондона Киева в войне.

"Британское правительство – все Соединенное Королевство – солидарно с Украиной, поддерживая ее мужественную защиту суверенитета, территориальной целостности и простого права на мирное и процветающее будущее", – заявил тогда Уоллес.

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О чем говорил Путин в выступлении на военном параде

В честь 9 мая российское руководство решило провести традиционный парад, продемонстрировать воображаемую "мощь". На главную площадь Москвы перед Кремлем стащили остатки техники.

Интересно, что воздушную часть парада россияне отменили. Не обошлось и без речи президента России.

Владимир Путин традиционно начал свою речь с чепухи о "едином советском народе" и "исторических землях".

Циническую и жестокую войну в Украине глава Кремля назвал "защитой людей Донбасса".

В больном воображении Путина россияне находятся на своей территории и "борются вместе с населением Донбасса".

Он также заявил, что в параде якобы участвовали военные, прибывшие из Донецка и Луганска.

Войну в Украине безумный диктатор объяснил пропагандой: мол, НАТО "готовилось к наступлению", Киев говорил о "покупке" ядерного оружия и другой подобной чепухой.

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