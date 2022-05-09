Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он также отметил, что Путин ни разу не упомянул о "спецоперации" и постоянно лишь восхвалял СССР.

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Любой следующий шаг будет для путинского режима болезненным, потому что ослабление внутри России наступит безотносительно к решению Путина, объясняет политолог.

Если оценивать выступление Путина на параде, то по сравнению с ситуацией месяц или два назад – выглядит как деморализаторство, как внутри системы, так и у военных чинов,

– утверждает Олег Саакян.

Также политолог Саакян заметил, что вся эта речь шла в контексте оправдания, Путин постоянно оправдывался, ничего не сказал о будущем, плюс непонятная история с отменой демонстрации авиации.

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